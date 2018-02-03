Селфи дня. Пожелание хорошего дня от легионеров "Спартака"

"Спартак" в Твиттере опубликовал селфи легионеров со второго сбора команды в Марбелье. Красно-белые будут готовиться ко второй части сезона в Испании до 7 февраля.
"Наши бойцы желают вам отличного дня!", - говорится в подписи к селфи Фернанду, Луиза Адриану, Зе Луиша и Педро Роши.
Напомним, первый официальный матч "Спартака" в 2018 году будет сыгран 15 февраля. Красно-белые 15 февраля в Москве сыграют с "Атлетиком" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Ответная игра состоится 22 февраля.
Наши бойцы желают вам отличного дня! 😆📸#КрасноБелаяМарбелья pic.twitter.com/bGmPdWQKiW– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 3 февраля 2018 г.