Селфи дня. Пожелание хорошего дня от легионеров "Спартака"

"Спартак" в Твиттере опубликовал селфи легионеров со второго сбора команды в Марбелье. Красно-белые будут готовиться ко второй части сезона в Испании до 7 февраля.

"Наши бойцы желают вам отличного дня!", - говорится в подписи к селфи Фернанду, Луиза Адриану, Зе Луиша и Педро Роши.

Напомним, первый официальный матч "Спартака" в 2018 году будет сыгран 15 февраля. Красно-белые 15 февраля в Москве сыграют с "Атлетиком" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Ответная игра состоится 22 февраля.