20:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сельдякова снова назначили на матч "Краснодара"

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Центральный матч 29-го тура чемпионата России "Зенит""Краснодар", как уже сообщал "СЭ", доверили бригаде арбитра Владимира Сельдякова. Сделано это, несмотря на два обстоятельства. Рефери из Балашихи 7 мая уже судил игру с участием "Зенита" и тоже в Санкт-Петербурге – в 27-м туре с "Тереком" (0:1). А 1 мая он обслуживал игру "Краснодар""Анжи" (0:0), после которой "быки" выступили на своем сайте с официальным обращением, касавшемся судейства в российской премьер-лиге.

В том матче Сельдяков допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота махачкалинцев за фол Тетрашвили против Вандерсона. Кроме того, из-за ошибки второго ассистента было неверно определено положение "вне игры" у Смолова, в результате чего Сельдяков не засчитал гол краснодарцев. (Александр БОБРОВ)

Все назначения на 29-й тур – по ссылке.

Матч "Зенит""Краснодар" состоится в среду, 17 мая. Начало игры - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Andrey_Veselov

Намагниченный )

20:49

Вопреки

Странно... Бобров топит против "Зенита" или за "Краснодар", учитывая вброс по сомнительности гола ростовчан с "Рубином" ???

20:30