Сельдяков получил "двойку" за матч "Тосно" - "Спартак"

Как стало известно "СЭ", арбитр Владимир Сельдяков, работавший на матче 10-го тура чемпионата России между "Тосно" и "Спартаком" (2:2), получил оценку 7,9 балла, которая равнозначна "двойке" по пятибальной системе. По мнению инспектора встречи Геннадия Куличенкова, арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота красно-белых на 71-й минуте игры - Марко Петкович сфолил в своей штрафной, толкнув в спину форварда соперников Антона Заболотного.

Отметим, что это не влечет за собой понижение в ранге из категории "Про" в категорию "А" и перевод в ФНЛ.

Также в этой игре ошибку допустил второй ассистент Сельдякова – Сергей Суховерхов. На 90+1-й минуте он не зафиксировал офсайд в моменте со вторым голом "Тосно".

Сельдяков не наказал "Спартак" и получил "двойку"