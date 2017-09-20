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15:54 | Футбол — РФПЛ

Сельдяков получил "двойку" за матч "Тосно" - "Спартак"

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Как стало известно "СЭ", арбитр Владимир Сельдяков, работавший на матче 10-го тура чемпионата России между "Тосно" и "Спартаком" (2:2), получил оценку 7,9 балла, которая равнозначна "двойке" по пятибальной системе. По мнению инспектора встречи Геннадия Куличенкова, арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота красно-белых на 71-й минуте игры - Марко Петкович сфолил в своей штрафной, толкнув в спину форварда соперников Антона Заболотного.

Отметим, что это не влечет за собой понижение в ранге из категории "Про" в категорию "А" и перевод в ФНЛ.

Также в этой игре ошибку допустил второй ассистент Сельдякова – Сергей Суховерхов. На 90+1-й минуте он не зафиксировал офсайд в моменте со вторым голом "Тосно".

Сельдяков не наказал "Спартак" и получил "двойку"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ковтун

Короче, нужно было ставить пенальти и не засчитывать гол из офсайда.

16:16

KuziakaPm

И пенальти на Промесе вместо карточки.

16:01