Сельдяков показал вторую желтую карточку Зайцеву, но не удалил его

В самом конце матча 21-го тура чемпионата России "Зенит" - "Амкар" странно повел себя арбитр Владимир Сельдяков. Он показал вторую желтую карточку игроку гостей Зайцеву, но не удалил его. Первое предупреждение амкаровец получил еще до перерыва. (Александр БОБРОВ)