Сельдяков показал вторую желтую карточку Зайцеву, но не удалил его

В самом конце матча 21-го тура чемпионата России "Зенит" - "Амкар" странно повел себя арбитр Владимир Сельдяков. Он показал вторую желтую карточку игроку гостей Зайцеву, но не удалил его. Первое предупреждение амкаровец получил еще до перерыва. (Александр БОБРОВ)
Юный Люцифер
Во-первых, кто сказал, что судья не показал красную? Он четко совершенно показал игроку Амкара, что нужно покинуть поле, во-вторых, в титрах трансляции сразу было показано, что Зайцев удален, а значит красная карточка была показана. И, в-третьих, Зайцев в игру не вернулся, Амкар доигрывал матч вдесятером, следовательно поводов у Зенита для протеста нет
19:40 3 марта
Митюня
Нет нужно не переигровку назначать, а засчитывать Амкару техническое поражение. За то, что его игрок знал о второй желтой карточке, но не напомнил судье о необходимости удалить его с поля.
19:39 3 марта
resifi
В 2001 году Локомотив и Тироль из-за этого переигрывали матч! Прецендент был!
18:49 3 марта
ЦСКА71
Жесть судейство. Ну ничего, Будогосский снова отмажет
18:45 3 марта
Артур Дент
Теперь переигровка?
18:44 3 марта