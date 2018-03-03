18:35 3 марта | Футбол — РФПЛ

Сельдяков показал вторую желтую карточку Зайцеву, но не удалил его

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В самом конце матча 21-го тура чемпионата России "Зенит" - "Амкар" странно повел себя арбитр Владимир Сельдяков. Он показал вторую желтую карточку игроку гостей Зайцеву, но не удалил его. Первое предупреждение амкаровец получил еще до перерыва. (Александр БОБРОВ)

Зенит - Амкар

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Юный Люцифер

Во-первых, кто сказал, что судья не показал красную? Он четко совершенно показал игроку Амкара, что нужно покинуть поле, во-вторых, в титрах трансляции сразу было показано, что Зайцев удален, а значит красная карточка была показана. И, в-третьих, Зайцев в игру не вернулся, Амкар доигрывал матч вдесятером, следовательно поводов у Зенита для протеста нет

19:40 3 марта

Митюня

Нет нужно не переигровку назначать, а засчитывать Амкару техническое поражение. За то, что его игрок знал о второй желтой карточке, но не напомнил судье о необходимости удалить его с поля.

19:39 3 марта

resifi

В 2001 году Локомотив и Тироль из-за этого переигрывали матч! Прецендент был!

18:49 3 марта

ЦСКА71

Жесть судейство. Ну ничего, Будогосский снова отмажет

18:45 3 марта

Артур Дент

Теперь переигровка?

18:44 3 марта

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