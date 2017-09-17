Сельдяков не назначил второй пенальти в ворота "Спартака"

На 71-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Тосно" – "Спартак" арбитр Владимир Сельдяков во второй раз не назначил пенальти в ворота красно-белых. Спартаковский защитник Марко Петкович нарушил правила в своей штрафной, толкнув в спину Антона Заболотного. Однако судья снова, как и на 57-й минуте, не стал наказывать гостей 11-метровым. (Александр БОБРОВ)
голвам
да судья продажная аж два пеналя не дал и то мясо свиное не выиграло значит правда не в деньгах а в мастерстве Сельдюков купленный кого еще спартачи следующего купят ?
15:07
Верю в Крылья
Бог не ермошка, видит немножко.......
15:02
Деметрио
Лучше дальше сочиняйте красные карточки!? Бог всё видит, обтекайте дальше!
14:57
old grumbler
в большинстве и со своим судьей и то не смогли обыграть....
14:56
Odissevs
Хватит выдумывать пенальти. Ерундить хватит.
14:54
unfan
Ахахахаха 2:2 Чемпион дно
14:48