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14:43 | Футбол — РФПЛ

Сельдяков не назначил второй пенальти в ворота "Спартака"

Марко Петкович нарушает правила на игроке "Тосно". Марко Петкович нарушает правила на игроке "Тосно". Марко Петкович нарушает правила на игроке "Тосно". Марко Петкович нарушает правила на игроке "Тосно".
Марко Петкович нарушает правила на игроке "Тосно".
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На 71-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Тосно""Спартак" арбитр Владимир Сельдяков во второй раз не назначил пенальти в ворота красно-белых. Спартаковский защитник Марко Петкович нарушил правила в своей штрафной, толкнув в спину Антона Заболотного. Однако судья снова, как и на 57-й минуте, не стал наказывать гостей 11-метровым. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Тосно" - "Спартак" 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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голвам

да судья продажная аж два пеналя не дал и то мясо свиное не выиграло значит правда не в деньгах а в мастерстве Сельдюков купленный кого еще спартачи следующего купят ?

15:07

Верю в Крылья

Бог не ермошка, видит немножко.......

15:02

Деметрио

Лучше дальше сочиняйте красные карточки!? Бог всё видит, обтекайте дальше!

14:57

old grumbler

в большинстве и со своим судьей и то не смогли обыграть....

14:56

Odissevs

Хватит выдумывать пенальти. Ерундить хватит.

14:54

unfan

Ахахахаха 2:2 Чемпион дно

14:48