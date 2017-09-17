Сельдяков не назначил второй пенальти в ворота "Спартака"

На 71-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Тосно" – "Спартак" арбитр Владимир Сельдяков во второй раз не назначил пенальти в ворота красно-белых. Спартаковский защитник Марко Петкович нарушил правила в своей штрафной, толкнув в спину Антона Заболотного. Однако судья снова, как и на 57-й минуте, не стал наказывать гостей 11-метровым. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Тосно" - "Спартак"