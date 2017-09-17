Сельдяков не назначил пенальти в ворота "Тосно"

На 69-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Тосно" – "Спартак" (2:2) арбитр Владимир Сельдяков поступил непоследовательно: в отличие от вердикта на 28-й минуте, когда он определил фол со стороны Виталия Шахова, приведший к удалению игрока "Тосно", в этот раз судья решил, что Квинси Промес симулировал и наказал спартаковца предупреждением. При этом на видеоповторе видно, что Ян Казаев в единоборстве с Промесом обнял соперника двумя руками, после чего тот упал. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Тосно" - "Спартак"