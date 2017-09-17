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15:09 | Футбол — РФПЛ

Сельдяков не назначил пенальти в ворота "Тосно"

Ян Казаев нарушил правила на Квинси Промесе. Ян Казаев нарушил правила на Квинси Промесе. Ян Казаев нарушил правила на Квинси Промесе. Ян Казаев нарушил правила на Квинси Промесе.
Ян Казаев нарушил правила на Квинси Промесе.
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На 69-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Тосно""Спартак" (2:2) арбитр Владимир Сельдяков поступил непоследовательно: в отличие от вердикта на 28-й минуте, когда он определил фол со стороны Виталия Шахова, приведший к удалению игрока "Тосно", в этот раз судья решил, что Квинси Промес симулировал и наказал спартаковца предупреждением. При этом на видеоповторе видно, что Ян Казаев в единоборстве с Промесом обнял соперника двумя руками, после чего тот упал. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Тосно" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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TheRomashechka

Опана. Вот и отмазка нашлась

15:26