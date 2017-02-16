Секу Конде: "Нигде ко мне не относились так тепло, как в "Амкаре"

Защитник Секу Конде, подписавший новый контракт с "Амкаром", заявил, что счастлив в пермском клубе. Срок нового контракта 23-летнего гвинейца с командой Гаджи Гаджиева рассчитан на два года.

– Я играл в разных клубах, но нигде ко мне не относились так тепло, как в "Амкаре", – приводит официальный сайт "Амкара" слова Конде. – В команде прекрасная обстановка, и я ежедневно чувствую, что благодаря вниманию тренеров у меня есть возможность расти. Это шанс, который нельзя упустить, и я счастлив, что остаюсь в Перми.