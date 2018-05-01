Сегрей Гуренко: "Слухи об Анчелотти идут, чтобы дестабилизировать обстановку в "Локомотиве"

Экс-защитник "Локомотива" Сергей Гуренко отметил, что слова про пятую колонну, которые Юрий Семин произнес на пресс-конференции после матча 28-го тура РФПЛ с "Краснодаром" (0:2), произнесены на эмоциях.

- Что думаете по этому поводу?

- Честно говоря, не понял, что имел в виду Юрий Палыч. Думаю, это были эмоции и тренер лучше знает ситуацию внутри команды и клуба. Но зная характер и возможности железнодорожников, думаю, что Семин добьется того, к чему "Локо" шел уже не один год.

- Появилась информация, что железнодорожники ведут переговоры с Анчелотти. Почему такое произошло именно сейчас?

- Думаю, это делается специально, чтобы дестабилизировать обстановку внутри "Локомотива" перед самыми важными матчами.

- Думаете, это идет снаружи или изнутри?

- Какая разница? Сейчас важно потерпеть два последних тура. Семин - опытный боец и знает, как выходить из самых сложнейших ситуаций. Думаю, он справится, и ребята ему в этом помогут.

- Вы сильно удивитесь, если по окончании сезона Семин покинет команду?

- Если "Локо" станет чемпионом, то да, сильно.

(Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)