Сегодняшние матчи премьер-лиги начнутся с минуты молчания

РФПЛ выразила соболезнования родным и близким погибших в результате взрывов в метро в Санкт-Петербурге. На данный момент сообщается о 30 пострадавших.

Сегодняшние матчи 21-го тура чемпионата России "Спартак" – "Оренбург" и "Ростов" – "Краснодар" начнутся с минуты молчания.