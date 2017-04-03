Сегодняшние матчи премьер-лиги начнутся с минуты молчания

РФПЛ выразила соболезнования родным и близким погибших в результате взрывов в метро в Санкт-Петербурге. На данный момент сообщается о 30 пострадавших.
Сегодняшние матчи 21-го тура чемпионата России "Спартак" – "Оренбург" и "Ростов" – "Краснодар" начнутся с минуты молчания.
smit541
Страшное горе. Петербужцам искренние соболезнования.
17:17
Exsorsist
Мы можем сколько угодно троллить друг друга в футболе, как болельщики разных клубов. Но такие ужасные события - это наше общее горе. Выражаю глубокое соболезнование всем питерцам в связи с этой трагедией. Вся страна с вами!
16:44