16:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сегодняшние матчи премьер-лиги начнутся с минуты молчания

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РФПЛ выразила соболезнования родным и близким погибших в результате взрывов в метро в Санкт-Петербурге. На данный момент сообщается о 30 пострадавших.

Сегодняшние матчи 21-го тура чемпионата России "Спартак" – "Оренбург" и "Ростов" – "Краснодар" начнутся с минуты молчания.

Дополнительная информация

http://rfpl.org/news/rfpl/news_19943.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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smit541

Страшное горе. Петербужцам искренние соболезнования.

17:17

Exsorsist

Мы можем сколько угодно троллить друг друга в футболе, как болельщики разных клубов. Но такие ужасные события - это наше общее горе. Выражаю глубокое соболезнование всем питерцам в связи с этой трагедией. Вся страна с вами!

16:44

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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