Сегодня в Казань прилетит хорватский защитник. Он подпишет контракт с "Рубином"

В ближайшее время защитник словенской "Олимпии" Филип Уремович заключит контракт с "Рубином". Об этом "СЭ" сообщил источник из окружения 21-летнего игрока.

– Филип – отличный парень и классный футболист во всех смыслах. Он выступает за юношескую сборную Хорватии, а в минувшем сезоне помог "Олимпии" выиграть чемпионат Словении, – сказал наш собеседник. – Сегодня Филип прилетит в Казань, чтобы заключить договор с "Рубином".

Уремович перешел в "Олимпию" в январе, подписав трехлетнее соглашение с клубом из Любляны. На его счету 18 матчей в чемпионате Словении и один забитый мяч. Филип может сыграть как на позиции центрального защитника, так и справа в обороне. (Игорь НОВИКОВ)

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