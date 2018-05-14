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Сегодня – совет директоров "Зенита". Фаворит на пост тренера – Семак

Октябрь 2014 года. Помощник главного тренера "Зенита" Сергей СЕМАК на базе команды в Удельном парке. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Октябрь 2014 года. Помощник главного тренера "Зенита" Сергей СЕМАК на базе команды в Удельном парке. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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Сегодня, 14 мая, состоится заседание совета директоров "Зенита", на котором будут подведены итоги сезона и рассмотрен вопрос о новом главном тренере команды.

 
Сергей СЕМАК.Свыше 60 процентов болельщиков "Зенита" - за назначение Семака

Совет директоров состоится в Петербурге и начнется после полудня.

В списке пять претендентов, наиболее высокие шансы у Сергея Семака, уже работавшего ранее в команде на позиции помощника главного тренера. Впрочем, не исключено, что в результате дискуссий будет назначен и другой тренер. Источники "СЭ" не стали категорически отметать и кандидатуру голландца Дика Адвоката.

Около месяца назад было объявлено, что Семак подписал новый контракт с "Уфой". В прежнем договоре с клубом была опция "на выход" – если тренера приглашал другой клуб ("Зенит", в частности), он платил около 500 тысяч евро. Неизвестно, есть ли в новом договоре (или приложении к нему) такой пункт и какова сумма. (Сергей ЕГОРОВ)

Накануне, 13 мая, болельщик "Зенита" Иван Заманков назвал озвученный заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым список кандидатов на пост нового главного тренера. В него, помимо Семака, вошли : Маурицио Сарри ("Наполи"), Паулу Фонсека ("Шахтер"), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины) и Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт").

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Millwall82

Зачем повторять ошибки мясных? Их Карпиных-Аленей. Совсем сдурели???

12:58

Митяй.КБ

Раз негра тренером нп хотите,то тогда только Семак,он человек порядочный,денег много за неустойку не попросит.Хватит выбрасывать на ветер народные деньги на иностранных граждан.Все я за Семака,хотя у него есть шанс сделать баклан клуб чемпионом,а не купить это чемпионство

12:49

Jean4

После всех этих плачущих гастарбайтеров, пусть уж лучше Семака попробуют.

12:48

shur

Семаку еще рано. Года через три.

12:43

Werdy

CABJ только не семак!------------- Согласен, Семак это тренер для нашей сборной, причем пожизненно. :)

12:42

CABJ

только не семак!

12:37

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