Сегодня – совет директоров "Зенита". Фаворит на пост тренера – Семак

Сегодня, 14 мая, состоится заседание совета директоров "Зенита", на котором будут подведены итоги сезона и рассмотрен вопрос о новом главном тренере команды.

Совет директоров состоится в Петербурге и начнется после полудня.

В списке пять претендентов, наиболее высокие шансы у Сергея Семака, уже работавшего ранее в команде на позиции помощника главного тренера. Впрочем, не исключено, что в результате дискуссий будет назначен и другой тренер. Источники "СЭ" не стали категорически отметать и кандидатуру голландца Дика Адвоката.

Около месяца назад было объявлено, что Семак подписал новый контракт с "Уфой". В прежнем договоре с клубом была опция "на выход" – если тренера приглашал другой клуб ("Зенит", в частности), он платил около 500 тысяч евро. Неизвестно, есть ли в новом договоре (или приложении к нему) такой пункт и какова сумма. (Сергей ЕГОРОВ)

Накануне, 13 мая, болельщик "Зенита" Иван Заманков назвал озвученный заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым список кандидатов на пост нового главного тренера. В него, помимо Семака, вошли : Маурицио Сарри ("Наполи"), Паулу Фонсека ("Шахтер"), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины) и Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт").