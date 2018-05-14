Сегодня – совет директоров "Зенита". Фаворит на пост тренера – Семак

Сегодня, 14 мая, состоится заседание совета директоров "Зенита", на котором будут подведены итоги сезона и рассмотрен вопрос о новом главном тренере команды.
Совет директоров состоится в Петербурге и начнется после полудня.
В списке пять претендентов, наиболее высокие шансы у Сергея Семака, уже работавшего ранее в команде на позиции помощника главного тренера. Впрочем, не исключено, что в результате дискуссий будет назначен и другой тренер. Источники "СЭ" не стали категорически отметать и кандидатуру голландца Дика Адвоката.
Около месяца назад было объявлено, что Семак подписал новый контракт с "Уфой". В прежнем договоре с клубом была опция "на выход" – если тренера приглашал другой клуб ("Зенит", в частности), он платил около 500 тысяч евро. Неизвестно, есть ли в новом договоре (или приложении к нему) такой пункт и какова сумма. (Сергей ЕГОРОВ)
Накануне, 13 мая, болельщик "Зенита" Иван Заманков назвал озвученный заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым список кандидатов на пост нового главного тренера. В него, помимо Семака, вошли : Маурицио Сарри ("Наполи"), Паулу Фонсека ("Шахтер"), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины) и Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт").
Опрос
- Сергей Семак
- Зенит СПб
- Вячеслав Малафеев
- Дик Адвокат
- Шахтер Дн
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Наполи
- Ривер Плейт
- Уфа
- Хорхе Сампаоли
- Маурицио Сарри
- Марсело Гальярдо
- Паулу Фонсека
Millwall82
Зачем повторять ошибки мясных? Их Карпиных-Аленей. Совсем сдурели???
12:58
Митяй.КБ
Раз негра тренером нп хотите,то тогда только Семак,он человек порядочный,денег много за неустойку не попросит.Хватит выбрасывать на ветер народные деньги на иностранных граждан.Все я за Семака,хотя у него есть шанс сделать баклан клуб чемпионом,а не купить это чемпионство
12:49
Jean4
После всех этих плачущих гастарбайтеров, пусть уж лучше Семака попробуют.
12:48
shur
Семаку еще рано. Года через три.
12:43
Werdy
CABJ только не семак!------------- Согласен, Семак это тренер для нашей сборной, причем пожизненно. :)
12:42
CABJ
только не семак!
12:37