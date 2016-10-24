11:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сегодня "Рубин" направит письмо в КДК РФС по поводу удаления Цакташа

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Пресс-атташе "Рубина" Михаил Степанов сообщил "СЭ", что клуб готовит документы в КДК РФС по поводу красной карточки Мийо Цакташа, полученной им в матче 11-го тура чемпионата России с "Тереком" (1:3). По его словам, официальное письмо будет отправлено сегодня.

- Сегодня отправляем материалы и официальное письмо, - сказал Степанов. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 11-й тур

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