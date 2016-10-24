Сегодня "Рубин" направит письмо в КДК РФС по поводу удаления Цакташа

Пресс-атташе "Рубина" Михаил Степанов сообщил "СЭ", что клуб готовит документы в КДК РФС по поводу красной карточки Мийо Цакташа, полученной им в матче 11-го тура чемпионата России с "Тереком" (1:3). По его словам, официальное письмо будет отправлено сегодня.
- Сегодня отправляем материалы и официальное письмо, - сказал Степанов. (Сергей АСТАХОВ)
"Рубин" возмущен судейством Лапочкина
ГРУБЕЙШЕЕ НАРУШЕНИЕ МИЙО ЦАКТАША #ТерекРубин pic.twitter.com/kGzmfDgc3A– "Рубин" Казань (@fcrk) 22 октября 2016 г.