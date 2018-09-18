ЦСКА напомнил о том, что сегодня Павлу Садырину исполнилось бы 76 лет. Специалист в 1991 году привел армейцев к золотому дублю - чемпионству и Кубку СССР. Прославленный тренер умер 1 декабря 2001 года.

"Самый лучший тренер в мире - Павел Федорыч Садырин!" Сегодня ему исполнилось бы 76", - говорится в сообщении ЦСКА в Твиттере.