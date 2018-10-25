14:27 | Футбол — РПЛ

Сегодня Кононов попрощается перед уходом в "Спартак"? "Арсенал" ответил болельщику

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"Арсенал" в Твиттере сообщил, что сегодня 25 октября, болельщики команды смогут пообщаться с главным тренером Олегом Кононовым, вратарем Михаилом Левашовым и полузащитниками Сергеем Ткачевым и Георги Костадиновым.

 

Мероприятие состоится в торгово-развлекательном центре "Гостиный двор" (Тула, ул. Советская, 47) и пройдет с 18.30 до 19.30. 

Один из болельщиков поинтересовался у пресс-службы "Арсенала": "Прощание перед уходом в "Спартак?"

На что тульский клуб ответил: "Данная встреча была запланирована еще в конце сентября!".

 

По информации "СЭ", "Спартак", оставшийся без главного тренера после отставки Массимо Карреры, близок к подписанию контракта с Кононовым.

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