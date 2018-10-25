Сегодня Кононов попрощается перед уходом в "Спартак"? "Арсенал" ответил болельщику

"Арсенал" в Твиттере сообщил, что сегодня 25 октября, болельщики команды смогут пообщаться с главным тренером Олегом Кононовым, вратарем Михаилом Левашовым и полузащитниками Сергеем Ткачевым и Георги Костадиновым.

👏😉Ждем сегодня болельщиков "Арсенала" на встрече с главным тренером и футболистами нашего клуба.



Вас ждёт встреч с наставником оружейников Олегом Кононовым, вратарем Михаилом Левашовым и полузащитниками Сергеем Ткачевым и Георги Костадиновым. – ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 25 октября 2018 г.

Мероприятие состоится в торгово-развлекательном центре "Гостиный двор" (Тула, ул. Советская, 47) и пройдет с 18.30 до 19.30.

Один из болельщиков поинтересовался у пресс-службы "Арсенала": "Прощание перед уходом в "Спартак?"

На что тульский клуб ответил: "Данная встреча была запланирована еще в конце сентября!".

Данная встреча была запланирована еще в конце сентября! – ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 25 октября 2018 г.

По информации "СЭ", "Спартак", оставшийся без главного тренера после отставки Массимо Карреры, близок к подписанию контракта с Кононовым.