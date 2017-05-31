Сегодня Кирьяков забирает документы из "Арсенала", имя нового тренера назовут в ближайшие дни

По данным "СЭ", имя нового главного тренера "Арсенала" будет названо в ближайшие дни. Сергей Кирьяков, работавший с командой с октября 2016 года, сегодня забирает документы из клуба и покидает Тулу. С ним решено не продлевать контракт.

Напомним, "Арсенал" занял 14-е место и в стыковых матчах с "Енисеем" (1:2, 1:0) сохранил место в премьер-лиге. Одним из кандидатов на пост тренера "канониров" является бывший рулевой "Терека" Рашид Рахимов. (Сергей АСТАХОВ)