Сегодня Кирьяков забирает документы из "Арсенала", имя нового тренера назовут в ближайшие дни

По данным "СЭ", имя нового главного тренера "Арсенала" будет названо в ближайшие дни. Сергей Кирьяков, работавший с командой с октября 2016 года, сегодня забирает документы из клуба и покидает Тулу. С ним решено не продлевать контракт.
Напомним, "Арсенал" занял 14-е место и в стыковых матчах с "Енисеем" (1:2, 1:0) сохранил место в премьер-лиге. Одним из кандидатов на пост тренера "канониров" является бывший рулевой "Терека" Рашид Рахимов. (Сергей АСТАХОВ)
ziggy1976
Митрий Анатолеч, не забудь, пожалуйста, после назначения вернуть в следующем году должочек за то, что становишься тренером не ФНЛ, а РФПЛ команды...это важно, Дмитрий) ...3 тульских очка очков верни взад, а остальные три сами возьмем на Открытии))
13:00
Щас спою
Тухлые 3 очка нам вернуть не забудьте.
12:39
Mangust071
Конечно интересно будет посмотреть на Аленичева в Арсенале)))!
12:34
Arsenaltula 2014
ДМИТРИЙ АНОТОЛЬЕВИЧ ТУЛА ЖДЕТ ВАС
12:26
Cheremis57
Как же так, Серёжа? У тебя вся грудь должна быть в крестах за то, что оставил "Арсенал" в премьер лиге! А тебя под мягкое место коленком!!
12:26
Habar
Еще и Аджоева прихвати!
12:25
С.Мороз
Какой Рахимов???Аленичев ещё вчера был на встрече с руководством в Туле,а сегодня Кирьяк забирает документы,что тут не понятного))!
12:20