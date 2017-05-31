12:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сегодня Кирьяков забирает документы из "Арсенала", имя нового тренера назовут в ближайшие дни

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По данным "СЭ", имя нового главного тренера "Арсенала" будет названо в ближайшие дни. Сергей Кирьяков, работавший с командой с октября 2016 года, сегодня забирает документы из клуба и покидает Тулу. С ним решено не продлевать контракт.

Напомним, "Арсенал" занял 14-е место и в стыковых матчах с "Енисеем" (1:2, 1:0) сохранил место в премьер-лиге. Одним из кандидатов на пост тренера "канониров" является бывший рулевой "Терека" Рашид Рахимов. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (7)
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ziggy1976

Митрий Анатолеч, не забудь, пожалуйста, после назначения вернуть в следующем году должочек за то, что становишься тренером не ФНЛ, а РФПЛ команды...это важно, Дмитрий) ...3 тульских очка очков верни взад, а остальные три сами возьмем на Открытии))

13:00

Щас спою

Тухлые 3 очка нам вернуть не забудьте.

12:39

Mangust071

Конечно интересно будет посмотреть на Аленичева в Арсенале)))!

12:34

Arsenaltula 2014

ДМИТРИЙ АНОТОЛЬЕВИЧ ТУЛА ЖДЕТ ВАС

12:26

Cheremis57

Как же так, Серёжа? У тебя вся грудь должна быть в крестах за то, что оставил "Арсенал" в премьер лиге! А тебя под мягкое место коленком!!

12:26

Habar

Еще и Аджоева прихвати!

12:25

С.Мороз

Какой Рахимов???Аленичев ещё вчера был на встрече с руководством в Туле,а сегодня Кирьяк забирает документы,что тут не понятного))!

12:20