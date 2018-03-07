Сегодня КДК рассмотрит протест "Зенита" по матчу с "Амкаром"

Сегодня состоится заседание КДК РФС, на котором будет рассмотрен протест "Зенита" по итогам матча 21-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0).
Напомним, в самом конце встречи арбитр Владимир Сельдяков не показал красную карточку игроку "Амкара". Защитник пермяков Николай Зайцев нарушил правила, ему была показана вторая желтая карточка, но красную рефери показать забыл. Футболист получил травму, ему стали оказывать помощь, а затем вывели за пределы поля.
Сельдяков не удалил Зайцева, допустив техническую ошибку и дав повод для подачи протеста. Именно на это и обратили внимание в "Зените".
– "Зенит" ставит вопрос об аннулировании результата матча и переигровке? – вопрос главе КДК Артуру Григорьянцу.
– Да. Это содержится в письме.
– И возможность переигровки предусмотрена в регламенте?
– Да. Это в соответствии со статьей 125 Дисциплинарного регламента. (Сергей ЕГОРОВ)
shpasic
merniloskut, на судейские решения нельзя подавать апелляции. протест Зенита связан с нарушением регламента - удалённый игрок не покинул прилегающую к полю территорию.
12:36
merniloskut
А спрашивается чем Амкар виноват и если присудят переигровку, то с какого он должен тратиться на вторичный вояж в северный городок? К тому же пермяки имеют полное право подать апелляцию на вторую карту Зайцеву. В том эпизоде нарушал зенитовский игрок, который и причинил травму амкаровцу!
11:54
hashimbus
правильно на ничью не наиграли, абсолютно честный технарь
11:40
takitak
так может когда стало ясно, что игру зенит не выиграет, его руководство подкупило судью на столь очевидную ошибку, дающую шанс зенитовцам переиграть очередной свой позор. В этом случае, полагаю, зенит достоин упасть сразу во вторую лигу. а с руководства газпрома взыскать не только за результат шведского арбитража, но и тупо потраченные миллионы на иностранцев, мишуру и самый дорогой в Европе стадион, но не самый лучший.
11:19
Кaраcик
Де юре, Зенит прав. Судья ошибся и по футбольному законодательству возможна переигровка. Де факто, игрок Амкара после карточки ушел с поля (травма) и участия в матче больше не принимал и не был заменен. Думаю, что учитывая опыт стокгольмского арбитражного суда, КДК найдет эти обстоятельства смягчающими и оставит результат в силе. Тем более, что по игре Зенит не наиграл на победу...
11:00
alexvi
Судье за методическую ошибку - снизить оценку на один бал. Зениту, за беспорядки и бесчинства болельщиков на стадионе, угрожающие здоровью и жизни игроков - техническое поражение 0:3. И пошли весело дальше, на Лейпциг!!!:)))
10:57
shpasic
Fenixx, ну, у Зенита, вроде, рекордное количество технических поражений за последние лет 5-10))
10:53
shur
Все правильно. Нужна переигровка. Вспомните матч Локо-Тироль. Там по ошибке удалили другого игрока. И была переигровка. Протест подавал Тироль.
10:49
Fenixx
Когда зенит начнёт выйграть в честной борьбе!
10:41