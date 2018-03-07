Сегодня КДК рассмотрит протест "Зенита" по матчу с "Амкаром"

Сегодня состоится заседание КДК РФС, на котором будет рассмотрен протест "Зенита" по итогам матча 21-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0).

Напомним, в самом конце встречи арбитр Владимир Сельдяков не показал красную карточку игроку "Амкара". Защитник пермяков Николай Зайцев нарушил правила, ему была показана вторая желтая карточка, но красную рефери показать забыл. Футболист получил травму, ему стали оказывать помощь, а затем вывели за пределы поля.

Сельдяков не удалил Зайцева, допустив техническую ошибку и дав повод для подачи протеста. Именно на это и обратили внимание в "Зените".

– "Зенит" ставит вопрос об аннулировании результата матча и переигровке? – вопрос главе КДК Артуру Григорьянцу.

– Да. Это содержится в письме.

– И возможность переигровки предусмотрена в регламенте?

– Да. Это в соответствии со статьей 125 Дисциплинарного регламента. (Сергей ЕГОРОВ)