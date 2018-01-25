Сегодня Дзюба не вышел на поле. Почему?

В четверг 29-летний форвард Артем Дзюба не тренировался вместе с футболистами "Зенита-2". Нападающий работал отдельно от команды в тренажерном зале.
Напомним, что у игрока, который не был включен в основной состав сине-бело-голубых на первый зимний сбор в ОАЭ, существует вариант аренды до конца сезона в тульском "Арсенале", вопрос может решиться в ближайшее время. (Вячеслав КОРОТКИН)
Путь в Тулу. Нужен ли Дзюба "Арсеналу"? // Таблица переходов РФПЛ
ole72
Почему он не вышел на поле,каждый для себя должен решить сам
18:41
snapdragon625
потому что ИГРОЧИЩЕ,можно и не тренироваться
15:36
КолобокКолобков
Дзюба сегодня не покакал. Почему?
15:35
ненавижу_Мойшу_Каца
Кому задает вопрос аффтар ? Нам, читателям ? Или тренерскому штабу Зенита, которые не читают СЭ ?
15:35
баламошка
Герпес от Орзул подхватил.
15:31
shpasic
и вот почему!
15:27