15:16 | Футбол — РФПЛ

Сегодня Дзюба не вышел на поле. Почему?

Артем ДЗЮБА. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Артем ДЗЮБА. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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В четверг 29-летний форвард Артем Дзюба не тренировался вместе с футболистами "Зенита-2". Нападающий работал отдельно от команды в тренажерном зале.

Напомним, что у игрока, который не был включен в основной состав сине-бело-голубых на первый зимний сбор в ОАЭ, существует вариант аренды до конца сезона в тульском "Арсенале", вопрос может решиться в ближайшее время. (Вячеслав КОРОТКИН)

Путь в Тулу. Нужен ли Дзюба "Арсеналу"? // Таблица переходов РФПЛ

 
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КОММЕНТАРИИ (6)
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ole72

Почему он не вышел на поле,каждый для себя должен решить сам

18:41

snapdragon625

потому что ИГРОЧИЩЕ,можно и не тренироваться

15:36

КолобокКолобков

Дзюба сегодня не покакал. Почему?

15:35

ненавижу_Мойшу_Каца

Кому задает вопрос аффтар ? Нам, читателям ? Или тренерскому штабу Зенита, которые не читают СЭ ?

15:35

баламошка

Герпес от Орзул подхватил.

15:31

shpasic

и вот почему!

15:27