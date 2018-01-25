Сегодня Дзюба не вышел на поле. Почему?

В четверг 29-летний форвард Артем Дзюба не тренировался вместе с футболистами "Зенита-2". Нападающий работал отдельно от команды в тренажерном зале.

Напомним, что у игрока, который не был включен в основной состав сине-бело-голубых на первый зимний сбор в ОАЭ, существует вариант аренды до конца сезона в тульском "Арсенале", вопрос может решиться в ближайшее время. (Вячеслав КОРОТКИН)

Путь в Тулу. Нужен ли Дзюба "Арсеналу"? // Таблица переходов РФПЛ