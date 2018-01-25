15:38 | Футбол — РФПЛ

Сегодня "Динамо" может завершить трансфер форварда Черных

Федор ЧЕРНЫХ (№22). Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Федор ЧЕРНЫХ (№22). Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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По информации "СЭ", московское "Динамо" может завершить работу по трансферу нападающего "Ягеллонии" Федора Черных. Сумма трансфера составит около 400 тысяч евро.

Отметим, что контракт футболиста с польским клубом, имеющего гражданство Литвы, истекает летом 2018 года.

Напомним, что в текущем сезоне в чемпионате Польши Черных в 21 матче забил три гола.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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oleg din

кто не в кусе то Фёдор Черных в сборной играет на правого полузащитника

17:03

Филин72

И Погребняшка)))

16:03

Ione

Зачем? Луценко, Панченко, Марков.

15:42