Сегодня "Динамо" может завершить трансфер форварда Черных

По информации "СЭ", московское "Динамо" может завершить работу по трансферу нападающего "Ягеллонии" Федора Черных. Сумма трансфера составит около 400 тысяч евро.
Отметим, что контракт футболиста с польским клубом, имеющего гражданство Литвы, истекает летом 2018 года.
Напомним, что в текущем сезоне в чемпионате Польши Черных в 21 матче забил три гола.
oleg din
кто не в кусе то Фёдор Черных в сборной играет на правого полузащитника
17:03
Филин72
И Погребняшка)))
16:03
Ione
Зачем? Луценко, Панченко, Марков.
15:42