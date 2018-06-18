Сегодня "Анжи" получит право играть в РФПЛ-2018/19

Как стало известно "СЭ", "Анжи" сегодня получит от РФС право заявиться в премьер-лигу-2018/19. На минувшей неделе махачкалинский клуб подал все необходимые документы, процедуру лицензирования он прошел еще раньше. Так что препятствий для участия в высшем дивизионе у "Анжи" нет.

Напомним, РФС из-за отсутствия финансовых гарантий отозвал лицензию у "Амкара", руководство которого сегодня приняло решение ликвидировать клуб. Таким образом клуб из Дагестана заменит уральцев в следующем сезоне, хотя он не смог в переходных матчах победить "Енисей" (4:6). (Андрей СИЗЯКИН)​