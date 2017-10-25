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Сегодня - 10-летний юбилей начала похода "Зенита" за Кубком УЕФА

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Сегодня - 10-летний юбилей начала триумфального похода "Зенита" за Кубком УЕФА в основной стадии турнира, информирует zenit-history.ru. 25 октября 2007 года питерцы сыграли вничью с "АЗ" - 1:1. На гол нападающего Ари, который ныне выступает за "Локомотив", Зенит ответил мячом Анатолия Тимощука.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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paveprag

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

19:28

HAZELSAMARA

То есть матчи предварительных раундов "Зенита" со словацким "ВиОн" и с бельгийским "Стандардом" за начало похода не считаются?

19:14