Сегодня - 10-летний юбилей начала похода "Зенита" за Кубком УЕФА

Сегодня - 10-летний юбилей начала триумфального похода "Зенита" за Кубком УЕФА в основной стадии турнира, информирует zenit-history.ru. 25 октября 2007 года питерцы сыграли вничью с "АЗ" - 1:1. На гол нападающего Ари, который ныне выступает за "Локомотив", Зенит ответил мячом Анатолия Тимощука.
Сегодня - 10-летний юбилей начала триумфального похода Зенита за Кубком УЕФА в основной стадии турнира!@zenit_spb https://t.co/fd0NXys2E1 pic.twitter.com/jsQRSCXhPe– ИСТОРИЯ ФК ЗЕНИТ (@zenit_history) 25 октября 2017 г.
- Ари / Арикленес да Силва Феррейра
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- Анатолий Тимощук
- АЗ/Алкмар Занстрек
paveprag
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
19:28
HAZELSAMARA
То есть матчи предварительных раундов "Зенита" со словацким "ВиОн" и с бельгийским "Стандардом" за начало похода не считаются?
19:14