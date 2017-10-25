Сегодня - 10-летний юбилей начала похода "Зенита" за Кубком УЕФА

Сегодня - 10-летний юбилей начала триумфального похода "Зенита" за Кубком УЕФА в основной стадии турнира, информирует zenit-history.ru. 25 октября 2007 года питерцы сыграли вничью с "АЗ" - 1:1. На гол нападающего Ари, который ныне выступает за "Локомотив", Зенит ответил мячом Анатолия Тимощука.

Сегодня - 10-летний юбилей начала триумфального похода Зенита за Кубком УЕФА в основной стадии турнира!@zenit_spb https://t.co/fd0NXys2E1 pic.twitter.com/jsQRSCXhPe – ИСТОРИЯ ФК ЗЕНИТ (@zenit_history) 25 октября 2017 г.