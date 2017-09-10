Себастьян Хольмен: "Страшно хотел отомстить "Зениту" за вылет в ФНЛ"

Защитник "Динамо" Себастьян Хольмен после домашнего матча 9-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) подчеркнул, что очень хотел отомстить сопернику за вылет в ФНЛ в прошлом году. Он также добавил, что ему все равно, как "Зенит" завершит сезон.

– Был действительно очень тяжелый матч. Все-таки "Зенит" – одна из лучших команд лиги, – сказал Хольмен. – Понимали, что придется много обороняться. И по ходу матча каждый бился на сто процентов своих возможностей. Считаю, мы показали, что умеем качественно обороняться.



– Рады, что удалось сохранить ничью?



– Конечно. Не знаю, сколько процентов времени "Зенит" владел мячом, но инициатива на протяжении всего матча была за питерцами. Мы действительно счастливы. Здорово отоборонялись в матче с лидером чемпионата.



– Во втором тайме "Зенит" больше атаковал. Что случилось? У вас были проблемы в обороне?



– Не сказал бы так. Нельзя же обороняться все 90 минут. Мы контратаковали. Хотя во втором тайме это действительно делали реже. Устали.



– Перед матчем чувствовали дополнительную мотивацию? "Зенит" отправил вас в первый дивизион. Хотели отомстить за вылет в ФНЛ в прошлом году?



– Далеко не все в этой команде помнят тот матч. Но я, да, хотел. Это был один из худших моментов в моей карьере. Я страшно хотел отомстить.



– Если говорить о "Зените", какое впечатление у вас создалось? Это будущий чемпион?



– Возможно. Эта команда хорошо начала сезон. Вообще, питерцы хороши в этом году. Но мне все равно, как "Зенит" закончит чемпионат.



– Вы сыграли вничью и с "Зенитом", и со "Спартаком"? Какой соперник был сильнее?



– Две абсолютно разные игры. Сравнивать соперников неправильно. Но со "Спартаком" во второй половине мы больше владели мячом, и нам не надо было столько обороняться. Вот и все, что я могу сказать. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча "Динамо" - "Зенит"