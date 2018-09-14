23:03 14 сентября | Футбол — РПЛ

Себастьян Хольмен: "Надеюсь, Швеция обыграет Россию в Лиге наций"

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Защитник "Динамо" и сборной Швеции  Себастьян Хольмен после матча седьмого тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1) ответил на вопросы об октябрьском матче Лиги наций против национальной команды России. Швед хотел бы сыграть против Константина Рауша и Антона Шунина.

- Скоро вы сыграете в Лиге наций против сборной России. Какие ожидания?

- Что Швеция победит. Я надеюсь на это. Я же швед. У нас хорошая команда, я даже однажды забивал за сборную. Швеции надо побеждать после поражения в первом матче от Турции.

- Хотели бы сыграть против Шунина?

- Если они с Раушем будут играть против меня, будет прикольно.

- Не шутили еще по этому поводу?

- Пока нет. Но я хотел бы. Правда, уже после матча. (Ярослав Сусов)

Локомотив - Динамо М

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