Себастьян Хольмен: "Надеюсь, Швеция обыграет Россию в Лиге наций"

Защитник "Динамо" и сборной Швеции Себастьян Хольмен после матча седьмого тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1) ответил на вопросы об октябрьском матче Лиги наций против национальной команды России. Швед хотел бы сыграть против Константина Рауша и Антона Шунина.

- Скоро вы сыграете в Лиге наций против сборной России. Какие ожидания?

- Что Швеция победит. Я надеюсь на это. Я же швед. У нас хорошая команда, я даже однажды забивал за сборную. Швеции надо побеждать после поражения в первом матче от Турции.

- Хотели бы сыграть против Шунина?

- Если они с Раушем будут играть против меня, будет прикольно.

- Не шутили еще по этому поводу?

- Пока нет. Но я хотел бы. Правда, уже после матча. (Ярослав Сусов)

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