Себастьян Хольмен: "Дерби со "Спартаком" вышло жарким, потому что обе команды настроились на матч"

Защитник "Динамо" Себастьян Хольмен прокомментировал победу над "Спартаком" (1:0) в 30-м туре в чемпионата России. Хольмен особенно рад, что на трибуны пришло много любителей футбола.

– За счет чего вам удалось обойти принципиального соперника?

– Игра со "Спартаком" была очень тяжелой. Дерби получилось жарким не только из-за погоды, но и из-за настроя обеих команд, – цитируют "Известия" Хольмена. – Думаю, что "Динамо" провело хороший матч. Мы были сильны в обороне, действовали очень слаженно. А когда нам еще и удалось забить самим, вообще были очень счастливы.

– На стадионе был аншлаг. Чувствовали давление со стороны болельщиков "Спартака"?

– Я во время игры вообще не думаю о фанатах соперника. Зато был очень рад увидеть на трибунах большое количество болельщиков "Динамо". Могу сказать, что очень круто и приятно играть, когда на стадионе много людей.



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