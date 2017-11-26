Себастьян Дриусси: "Знаю, как Кержаков важен для "Зенита" и болельщиков"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси признался, что ему непросто адаптироваться к жизни в Европы. Также аргентинец выразил уверенность, что весной он станет играть намного лучше.

– У вас номер 11 на спине – что вы знаете про Александра Кержакова?

- Да, мы знаем историю клуба, я знаю, кто такой Александр Кержаков, я знаю, как он важен для "Зенита" и болельщиков, – цитирует "Фонтанка.ру" Дриусси. – Я понимаю, что у меня сейчас не лучший отрезок в карьере. Я только переехал в Европу, это первый опыт для меня. Адаптация дается тяжеловато. Зимой мы пройдем подготовку ко второй части чемпионата, и я уверен, что весной буду чувствовать себя и играть намного лучше.

В этом сезоне во всех клубных турнирах Дриусси принял участие в 23 матчах, забив 3 мяча и отдав 4 результативных передачи.