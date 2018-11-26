Себастьян Дриусси: "Жест со щелчком по носу придумал Дзюба"

Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси сказал, что жест со щелчком по носу во время празднования забитого гола придумал его партнер по команде Артем Дзюба.
– Расскажите о праздновании голов с Дзюбой. Кто придумал жест с щелчком по носу и как его понимать?
– В раздевалке мы иногда играем в "Камень, ножницы, бумага", и тому, кто проигрывает, щелкаем по носу. Придумал это Артем, а после гола минскому "Динамо" пришло в голову изобразить это на поле. Постепенно жест прижился, и мы стали его использовать постоянно.
– В такие моменты вы с Артемом выглядите как закадычные друзья. Как на самом деле?
– Это действительно так, у нас прекрасные отношения. Дзюба – большой игрок и хороший человек, настоящая личность. Я очень рад, что играю с ним в одной команде.
– На каком языке вы общаетесь?
– Артем старается использовать испанские слова, которым его научили мы, аргентинцы. Он нас учит русскому. Так что в общении используем наши совместные знания, - цитирует футболиста официальный сайт клуба.
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-11-26-sebastyan-driussi-vsegda-starayus-byt-khot-na-mgnovenie-bystree-sopernika.htm