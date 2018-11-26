Себастьян Дриусси: "Жест со щелчком по носу придумал Дзюба"

Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси сказал, что жест со щелчком по носу во время празднования забитого гола придумал его партнер по команде Артем Дзюба.

– Расскажите о праздновании голов с Дзюбой. Кто придумал жест с щелчком по носу и как его понимать?

– В раздевалке мы иногда играем в "Камень, ножницы, бумага", и тому, кто проигрывает, щелкаем по носу. Придумал это Артем, а после гола минскому "Динамо" пришло в голову изобразить это на поле. Постепенно жест прижился, и мы стали его использовать постоянно.

– В такие моменты вы с Артемом выглядите как закадычные друзья. Как на самом деле?

– Это действительно так, у нас прекрасные отношения. Дзюба – большой игрок и хороший человек, настоящая личность. Я очень рад, что играю с ним в одной команде.

– На каком языке вы общаетесь?

– Артем старается использовать испанские слова, которым его научили мы, аргентинцы. Он нас учит русскому. Так что в общении используем наши совместные знания, - цитирует футболиста официальный сайт клуба.

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