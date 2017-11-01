Себастьян Дриусси: "В этом сезоне хочу выиграть с "Зенитом" чемпионат России и Лигу Европы"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси пожелал каждому футбольному болельщику хоть раз посетить матч чемпионата Аргентины "Бока Хуниорс" – "Ривер Плейт", чтобы прочувствовать атмосферу. Он также добавил, что хотел бы выиграть в этом сезоне и чемпионат России, и Лигу Европы с санкт-петербургским клубом.

– Я всегда говорю, что матч "Бока Хуниорс" – "Ривер Плейт" – это абсолютно уникальное явление. Желаю каждому футбольному болельщику когда-нибудь оказаться на этой игре и прочувствовать эту атмосферу, – сказал в интервью клубной пресс-службе Дриусси. – В Петербурге нас отлично поддерживают, но аргентинское дерби невозможно сравнить ни с чем.

Чего я хочу добиться в футболе? Стараюсь не заглядывать далеко вперед. Важнее думать о настоящем. Я хочу выиграть чемпионат России в этом сезоне и, если получится, Лигу Европы. Еще важно расти не только как игрок, но и как личность.

Напомним, после 15 туров "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего "Локомотива" на три очка. После трех матчей в Лиге Европы сине-бело-голубые лидируют в группе L, опережая идущий вторым "Реал Сосьедад" на три балла.