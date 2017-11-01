Себастьян Дриусси: "У меня нет номера Месси, но я бы хотел его иметь"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси отметил, что в Аргентине каждому футболисту с ранних лет внушают мысль о том, что он должен быть лучшим. Он также добавил, что у него нет номера телефона форварда "Барселоны" Лионеля Месси, но он хотел бы его иметь.

– Аргентинский футбол таков, что тебе с ранних лет внушают одну идею – ты должен всегда побеждать. Независимо от того, в какой команде ты играешь – маленькой или большой, ты должен быть лучшим, – сказал в интервью клубной пресс-службе Дриусси. – Все наши футболисты растут с этой мыслью. Я думаю, именно она помогает преодолеть любые сложности и прогрессировать несмотря на конкуренцию

Есть ли у меня номер Месси? Хотел бы я его иметь, но нет. Я видел Лионеля один раз, так что по сути мы не знакомы.

В Аргентине футболисты – очень узнаваемые люди. Болельщики в буквальном смысле идут по головам, чтобы сфотографироваться с игроком. Наверное, в какой-то момент это может свести с ума. Когда целая толпа людей тебя узнает и бежит, чтобы сделать селфи.

Напомним, 21-летний Дриусси перешел в санкт-петербургский клуб в межсезонье. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.