Себастьян Дриусси: "Сборная Италии? Хочу играть за страну, где я родился"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси сказал, что не завидует партнерам по команде, которые вызываются в сборную Аргентины. Также форвард отметил, что существует теоретическая возможность того, что он станет выступать за Италию.

Напомним, на ноябрьские товарищеские матчи против России (1:0) и Нигерии (2:4) в сборную Аргентины были вызваны четыре его одноклубника - Эмануэль Маммана, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер и Эмилиано Ригони.

– Совершенно точно могу сказать, что никакой зависти у меня нет. Скорее это лишняя для меня мотивация, - цитирует "Фонтанка.ру" Дриусси. - Мы же давно знакомы. С двумя из них мы играли вместе в "Ривер Плейте". Еще одного знаю с детства. С Эмилиано Ригони мы познакомились в "Зените". Все классные футболисты, очень хорошего уровня. Их пример мне показывает, что за российской лигой смотрят. Это очень важно. Мы находимся далеко, но четыре игрока из российской лиги представляют сборную Аргентины. Я считаю, что если буду работать, то смогу оказаться там.

– Ваш агент говорил, что в вашем случае возможна сборная Италии.

– Возможность такая в теории есть. Это будет очень сложное решение для меня. Я хочу играть за страну, где я родился. Если в какой-то момент придется сделать выбор, то мы сядем на семейном совете и решим.