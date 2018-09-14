Себастьян Дриусси: "Руководство ошиблось, отпустив Дзюбу зимой"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси в эксклюзивном интервью "СЭ" сказал, что для него, в отличие от Кристиана Нобоа, Артем Дзюба не придумывал для прозвища. Также аргентинец рассказал историю происхождения их с российским форвардом совместного празднования голов.

– Оно (празднование голов. - Прим. "СЭ") спонтанно появилось во время ответной игры с минским "Динамо". Мы любим играть в "камень-ножницы-бумагу", и тот, кто одерживает три победы, щелкает проигравшего по носу. А в тот день решили так праздновать голы друг друга – и теперь, если забивает он или я, оба по очереди подставляем нос под щелчок. Выходит забавно.

– Дзюбы не хватало "Зениту" во второй половине прошлого сезона?

– Очень. Артем имеет огромное значение для команды и для всей России, особенно после чемпионата мира. Сейчас он капитан и эмблема сборной – это неудивительно, учитывая, сколько всего он сделал. Мы нуждались в нем после зимнего перерыва, и руководство допустило ошибку, сначала позволив ему уйти, а затем дав ему сыграть против "Зенита", когда он забил нам в важном матче с "Арсеналом".

– Нобоа он зовет пингвиненком. Есть ли специальное прозвище для вас?

– Нет, меня в команде зовут Себа или Гордо (gordo (исп.) – пухлый, толстый), потому что в детстве я был довольно упитанным, и в "Ривере" все стали меня так называть. Сейчас-то с весом все в порядке, но прозвище осталось со мной. (Егор Бычков)

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