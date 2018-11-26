Себастьян Дриусси: "Нобоа выучил русский язык, я бы тоже хотел"

Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что хотел бы выучить русский язык.

– Некоторые иностранцы в шутку говорят, что русский язык может выучить либо сумасшедший, либо человек семи пядей во лбу…

– Нобоа вот выучил, и я бы тоже хотел. Спрашивал в команде, кто может порекомендовать владеющего испанским и русским языками преподавателя, чтобы я лучше ориентировался в повседневной жизни.

– Еще одна вероятная проблема для вас в Петербурге – погода.

– Конечно, здесь гораздо холоднее, чем в Аргентине. Эта зима будет для меня второй в России. Первая была очень тяжелой. Сейчас я уже лучше представляю, чего ждать, и надеюсь, что будет полегче, - цитирует футболиста официальный сайт клуба.

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