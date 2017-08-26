Себастьян Дриусси: "Надеюсь забить хотя бы половину того, что забил Кержаков"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси отметил, что его адаптация в России проходит комфортно. Также он подчеркнул, что надеется показать свою результативность в петербургском клубе.

– С Паредесом мы знакомы с детства, мы из одного города. Краневиттера и Мамману узнал позже, когда уже начали играть на профессиональном уровне, – заявил в интервью пресс-службе "Зенита" Дриусси. – Здорово, что в "Зените" мы все объединились. В России у нас у всех есть определенные языковые трудности, поэтому стараемся держаться вместе. В свободное время много гуляем, узнаем город, знакомимся с родственниками друг друга.

Манчини очень серьезный и требовательный тренер, известный по крупным европейским клубам. Работать с ним – это большое удовольствие и ответственность.

Мы с Кокориным хорошо понимаем друг друга. Но мне комфортно играть со всеми. Я могу найти общий язык с любым партнером. У нас единая дружная команда. Я легко понимаю каждого из ребят.

Я чувствую ответственность из-за номера 11. Для меня это вызов, испытание, которое мотивирует меня развиваться и двигаться дальше. Надеюсь, мне удастся забить хотя бы половину тех голов, что забил Кержаков.