Себастьян Дриусси: "Надеюсь, что продолжу забивать"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси в интервью пресс-службе клуба рассказал, что эмоционально воспринял победу над минским "Динамо" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (8:1). Сегодня аргентинец оформил дубль в игре 4-го тура РПЛ против "Урала" (4:1).

- Как быстро вы заснули в четверг после матча с "Динамо"?

- Конечно, было огромное количество адреналина. У меня не было никогда таких матчей. Рад, что мы смогли перевернуть игру в свою пользу и забить 8 голов.

- Сегодня вы сыграли супервдохновенно. Встали с той ноги, или что это было?

- У меня просто было огромное желание забить, у моих товарищей тоже. Я благодарен, что тренер дает эту возможность и рад, что смог помочь команде.

- "Зенит" пропустил первым. Что это было: расслабленность, недонастрой или просто случайность?

- Мы вышли на поле немного расслабленными, но после первого гола проснулись и смогли поменять ход матча.

- Один из ваших голов был забит со "стандарта". Это была наигранная комбинация?

- Да, мы отрабатывали это на тренировках, я рад, что смог добить мяч в ворота.

- Вы в прошлом сезоне начали также бодро. В этом году история не повторится?

- Надеюсь, что нет, я продолжу забивать.