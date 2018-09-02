Себастьян Дриусси: "На мне был пенальти"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси оценил эпизод, произошедший с его участием в первом тайме матча 6-го тура чемпионата России со "Спартаком". На 36-й минуте полузащитник красно-белых Фернанду в своей штрафной площади, высоко выпрыгнув, ногой выбил мяч, но через мгновение ударил аргентинца шипами в голову.

- Это был пенальти, - сказал Дриусси в эфире телеканала "Матч Премьер". - Во втором тайме важна каждая минута, мы должны быть предельно сконцентрированы.

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