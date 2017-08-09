Себастьян Дриусси: "Матч против "Спартака" был потрясающим, назвал бы его российской классикой"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси отметил, что матч 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (5:1) получился потрясающим. По его словам, несмотря на крупную победу, команде не стоит расслабляться и необходимо хорошо подготовиться к игре с "Уралом".

- Знаем, что с "Уралом" нас ожидает непростая игра, - заявил Дриусси в эфире "Все на матч". - К тому же предстоит довольно дальний перелет. Несмотря на успехи на старте чемпионата, уверен - придется нелегко. Матч последнего тура со "Спартаком" получился просто потрясающим. Назвал бы его настоящей российской классикой. Победа была важна городу и фанатам.

Здорово, что так хорошо удалось начать сезон. Пока идем без поражений. Надеюсь, продолжим в том же духе. Постепенно вливаюсь в коллектив, адаптируюсь в команде и привыкаю к стране в целом. Это должно положительно сказаться на взаимодействии с партнерами. Со многоми аргентинцами знаком еще по "Ривер Плейт". Безусловно, это сильно помогает. Как в игре, так и в разных бытовых мелочах.