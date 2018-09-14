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Себастьян Дриусси: "Фернанду попросил прощения за удар по голове. Не держу на него зла"

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Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси в эксклюзивном интервью "СЭ" признался, что полузащитник "Спартака" Фернанду​ извинился за удар ногой по голове в матче 6-го тура чемпионата России. 

 
2 сентября. Санкт-Петербург. &quot;Зенит&quot; - &quot;Спартак&quot; - 0:0. Стык между Артемом ДЗЮБОЙ и Самюэлем ЖИГО, после которого спартаковец получил повреждение."Зенит" теряет очки. "Спартак" теряет Жиго

– Перед паузой на матчи сборных "Зенит" впервые потерял очки в чемпионате. Почему не удалось победить "Спартак"?

– Мы были намного сильнее в тот день. Доминировали на протяжении всего матча, имели больше голевых моментов, должны были забивать, но чего-то не хватило. Как и во всех класико, здесь самое важное – не проиграть, набрать как минимум одно очко, потому что на длинной дистанции пригодится любой положительный результат. Нас не слишком обрадовала ничья, но я был доволен тем, как мы провели ту встречу.

– Удар Фернанду – это пенальти?

– Для меня – безусловно. По-моему, там все было более чем очевидно. Быстрый игровой момент, я оказался первым на мяче, а потом получил ногой по голове, и это видели все вокруг. Фернанду мне чуть череп не снес! Волосы сбоку точно подстриг – как в парикмахерской.

– Спартаковец извинился перед вами?

– Да, в одном из следующих эпизодов он попросил прощения, пробегая мимо. Ничего страшного, я не держу зла – такое случается. (Егор Бычков)

Полная версия интервью Себастьяна Дриусси

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