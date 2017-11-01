Себастьян Дриусси: "Если Кокорин забьет за сезон 30 голов, подарю ему бургер размером с торт"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси отметил, что так же как и Александр Кокорин любит бургеры. Он также добавил, что подарит форварду бургер размером с торт, если он забьет 30 голов за сезон.

– Кокорин любит бургеры, Дзюба – пирожки. А какой любимый фастфуд у вас?

– Здесь я на стороне Кокорина, – сказал в интервью клубной пресс-службе Дриусси. – Каждый раз, когда он выкладывает в Инстаграме истории с бургерами, я их показываю своим друзьям и рекомендую попробовать те же бургеры, что ест Саша.

Если он забьет за сезон 30 голов, подарю ему бургер размером с торт. На этот случай мы заключим контракт с "Макдоналдс".

В текущем сезоне Кокорин провел 22 матча во всех клубных турнирах, забил 8 голов в премьер-лиге и 7 – в Лиге Европы.