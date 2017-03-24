"СЭ", РФС и РФПЛ наградили Смолова

Сегодня. Краснодар. Главный редактор "СЭ" Максим МАКСИМОВ, вице-премьер РФ и глава РФС Виталий МУТКО, президент РФПЛ Сергей ПРЯДКИН и Федор СМОЛОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Форварду "Краснодара" Федору Смолову перед матчем Россия – Кот-д'Ивуар вручена награда как лучшему футболисту страны 2016 года. Эту премию совместно учредили "Спорт-Экспресс", Российский футбольный союз и Российская футбольная премьер-лига.

В церемонии награждения на стадионе "Краснодара" приняли участие главный редактор "СЭ" Максим Максимов, вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко, президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Напомним, что в выборе лучшего футболиста России-2016 принимали участие ведущие тренеры страны (среди них – Олег Романцев, Валерий Газзаев, Леонид Слуцкий, Станислав Черчесов, Курбан Бердыев, Мирча Луческу), представители футбольных организаций и клубов, ведущие журналисты "СЭ" и простые болельщики, которые голосовали на нашем сайте sport-express.ru.

Все учредители награды посчитали игру в Краснодаре самым удобным моментом для вручения. К сожалению, из-за травмы Смолов не смог сыграть за сборную в контрольной встрече, однако он постоянно находился рядом с командой, посещал теоретические занятия и с радостью принял участие в торжественной предматчевой церемонии. Ему был вручен уникальный приз.

Как проходило голосование

Федор Смолов: "Если Глушаков это похороны, то Смолов это Новый год!"

Вот как выглядит приз: