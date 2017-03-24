"СЭ", РФС и РФПЛ наградили Смолова

Форварду "Краснодара" Федору Смолову перед матчем Россия – Кот-д'Ивуар вручена награда как лучшему футболисту страны 2016 года. Эту премию совместно учредили "Спорт-Экспресс", Российский футбольный союз и Российская футбольная премьер-лига.
В церемонии награждения на стадионе "Краснодара" приняли участие главный редактор "СЭ" Максим Максимов, вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко, президент РФПЛ Сергей Прядкин.
Напомним, что в выборе лучшего футболиста России-2016 принимали участие ведущие тренеры страны (среди них – Олег Романцев, Валерий Газзаев, Леонид Слуцкий, Станислав Черчесов, Курбан Бердыев, Мирча Луческу), представители футбольных организаций и клубов, ведущие журналисты "СЭ" и простые болельщики, которые голосовали на нашем сайте sport-express.ru.
Все учредители награды посчитали игру в Краснодаре самым удобным моментом для вручения. К сожалению, из-за травмы Смолов не смог сыграть за сборную в контрольной встрече, однако он постоянно находился рядом с командой, посещал теоретические занятия и с радостью принял участие в торжественной предматчевой церемонии. Ему был вручен уникальный приз.
Как проходило голосование
Федор Смолов: "Если Глушаков это похороны, то Смолов это Новый год!"
Вот как выглядит приз:
Приз лучшему футболисту России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Церемония награждения:
Федору Смолову! pic.twitter.com/GSdwaTUOHd– Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2017
Федор Смолов получил приз лучшего игрока года по версии РФС, РФПЛ и @sportexpress . В церемонии участвовал главред СЭ @maxxxmaximov pic.twitter.com/FKXUZx1rFE– Филипп Папенков (@PippoGranato) March 24, 2017