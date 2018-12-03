"Сделали все, чтобы никто не принес градусник под мышкой". Спортивный директор "Енисея" ответил Рахимову

Спортивный директор "Енисея" Денис Петровский ответил на критику главного тренера "Ахмата" Рашида Рахимова в свой адрес. Перед матчем 16-го тура РПЛ специалист устроил потасовку с руководителем красноярского клуба во время замера температуры. По мнению Рахимова, Петровский своим присутствием повышал температуру воздуха.

– На этот комментарий, я ответил Рашиду Маматкуловичу, что играл в Красноярске при минус 35. Никто не умер, – сказал Петровский. – Да, это было всего лишь первенство города и соревнования среди юношей, но, в общем, сама ситуация не пугает.

Другое дело, что мы и так предлагали разные варианты по данному матчу, но раз был выбран вариант игры на Центральном стадионе в декабре, то какие могут быть претензии?

По поводу термометра. Я пытался объяснить, почему в среднем по городу приложение в смартфонах показывает минус 16, а на стадионе около минус 14. Газон с подогревом, от него идут испарения. На любом стадионе и в любом городе на самом поле температура будет выше на 1-2 градуса. Но по регламенту как раз сказано, что замеры делаются именно на поле, именно в центре, на расстоянии 1 метра.

Чтобы не было толкований, что кто-то там под мышкой градусник нагрел, пригласили специалистов из местного Гидрометцентра с термометром, на который имеется соответствующий сертификат. Но все равно возникли какие-то вопросы и эмоции. (Дмитрий Усков)