14:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Щенникову оторвали рукав в матче с "Амкаром"

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Защитник ЦСКА Георгий Щенников в перерыве матча 27-го тура чемпионата России против "Амкара" выступил во флеш-интервью без игровой футболки. Футболист объяснил это тем, что ему оторвали рукав в одном из эпизодов. Он отметил, что напряженный характер встречи.

- Футболку мне порвали, рукав оторвался, - сказал Щенников в эфире телеканала "Наш футбол". - Мы больше владеем преимуществом. Надо забить, но "Амкар" играет очень плотно и обороняется.

Трансляция матча "Амкар" – ЦСКА

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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foreverCSKAforever

Питерскими судьями это не считается за фол. Вот если бы игрок Амкара симулировал в штрафной ЦСКА, то свисток раздался бы сразу.

15:04