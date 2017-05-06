Щенникову оторвали рукав в матче с "Амкаром"

Защитник ЦСКА Георгий Щенников в перерыве матча 27-го тура чемпионата России против "Амкара" выступил во флеш-интервью без игровой футболки. Футболист объяснил это тем, что ему оторвали рукав в одном из эпизодов. Он отметил, что напряженный характер встречи.

- Футболку мне порвали, рукав оторвался, - сказал Щенников в эфире телеканала "Наш футбол". - Мы больше владеем преимуществом. Надо забить, но "Амкар" играет очень плотно и обороняется.

Трансляция матча "Амкар" – ЦСКА