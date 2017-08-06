Щенников забил второй гол в карьере

Защитник ЦСКА Георгий Щенников забил первый мяч своей команды в игре 4-го тура чемпионата России против "Рубина" – 1:2. Футболист поразил ворота Сергея Рыжикова на 13-й минуте встречи после передачи нападающего Витинью.
Отметим, что для Щенникова этот гол стал вторым в карьере. Первый мяч защитник забил 27 марта 2014 в игре 1/4 Кубка России против "Терека" (1:0).
Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @pfc_cska#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЦСКАРубин 1:2 13' Георгий Щенников @GShchennikov42 pic.twitter.com/0Zi9yfF0wj– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.