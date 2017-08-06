17:44 6 августа | Футбол — РФПЛ

Щенников забил второй гол в карьере


Защитник ЦСКА Георгий Щенников забил первый мяч своей команды в игре 4-го тура чемпионата России против "Рубина" – 1:2. Футболист поразил ворота Сергея Рыжикова на 13-й минуте встречи после передачи нападающего Витинью.

Отметим, что для Щенникова этот гол стал вторым в карьере. Первый мяч защитник забил 27 марта 2014 в игре 1/4 Кубка России против "Терека" (1:0).

Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий