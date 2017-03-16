Щенников вернулся в общую группу и может сыграть с "Тереком"

Защитник ЦСКА Георгий Щенников приступил к тренировкам в общей группе команды, сообщает официальный "Твиттер" армейцев. Вместе с остальными футболистами Щенников готовится к игре 20-го тура чемпионата России против "Терека".

Футболист пропустил несколько матчей из-за повреждения голеностопа. В текущем сезоне премьер-лиги 25-летний футболист провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, оставая от "Зенита" на 8 очков.