16:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Щенников вернулся в общую группу и может сыграть с "Тереком"

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Защитник ЦСКА Георгий Щенников приступил к тренировкам в общей группе команды, сообщает официальный "Твиттер" армейцев. Вместе с остальными футболистами Щенников готовится к игре 20-го тура чемпионата России против "Терека".

Футболист пропустил несколько матчей из-за повреждения голеностопа. В текущем сезоне премьер-лиги 25-летний футболист провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, оставая от "Зенита" на 8 очков.

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Материалы REN-TV

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