Щенников вернулся в общую группу и может сыграть с "Тереком"

Защитник ЦСКА Георгий Щенников приступил к тренировкам в общей группе команды, сообщает официальный "Твиттер" армейцев. Вместе с остальными футболистами Щенников готовится к игре 20-го тура чемпионата России против "Терека".
Футболист пропустил несколько матчей из-за повреждения голеностопа. В текущем сезоне премьер-лиги 25-летний футболист провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, оставая от "Зенита" на 8 очков.
Защитник Георгий Щенников (@GShchennikov42) вернулся в общую группу и вместе со всеми готовится к #ТерекЦСКА pic.twitter.com/wSu3AZT2Ui– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 16 марта 2017 г.