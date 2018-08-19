Щенников пропустит две недели

По данным "СЭ", защитник ЦСКА Георгий Щенников пропустит около двух недель. Футболист получил травму в матче 4-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (3:0). Сегодня стало известно, что у него диагностировано повреждение приводящей мышцы левого бедра.

Отметим, что в настоящее время сразу 5 игроков ЦСКА, помимо Щенникова, восстанавливаются от травм. В армейском "лазарете" находятся Виктор Васин, Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Александр Макаров и Хетаг Хосонов.

После четырех игр в премьер-лиге ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 5 очков. В 5-м туре армейцы на выезде сыграют с "Рубином" (25 августа, начало - 16.30 по московскому времени).