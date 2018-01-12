Щенников пока еще ходит в специальном сапоге. Фото

Защитник ЦСКА Георгий Щенников, который продолжает восстанавливаться от перелома лодыжки, пока еще ходит в специальном сапоге, информирует пресс-служба клуба. Как отмечается, скоро сапог снимут и футболист приступит к полноценным восстановительным процедурам. Щенников получил травму в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" и был заменен на 50-й минуте.

Жора @GShchennikov42 пока ещё ходит в специальном сапоге, но не унывает 😀 Скоро сапог снимут и Жора приступит к полноценным восстановительным процедурам pic.twitter.com/kQJEABZAOU – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 12 января 2018 г.