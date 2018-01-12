10:14 | Футбол — РФПЛ

Щенников пока еще ходит в специальном сапоге. Фото


Защитник ЦСКА Георгий Щенников, который продолжает восстанавливаться от перелома лодыжки, пока еще ходит в специальном сапоге, информирует пресс-служба клуба. Как отмечается, скоро сапог снимут и футболист приступит к полноценным восстановительным процедурам. Щенников получил травму в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" и был заменен на 50-й минуте.

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