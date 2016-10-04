Сборная России вылетела в Краснодар

Сборная России прибыла в московский аэропорт Шереметьево, откуда отправилась в Краснодар на товарищеский матч против команды Коста-Рики. Игра состоится 9 октября. Это будет первый матч на новой арене "Краснодара".
В составе нашей национальной команды не будет вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева – ему предстоит пройти обследование в Германии по поводу травмы колена, полученной несколько лет назад. Армейца заменит голкипер "Анжи" Александр Беленов.
Сборная России @TeamRussia зашла в аэропорт Шереметьево за 20 минут до вылета в Краснодар. Комментариев не было pic.twitter.com/WvSnyTb00W– Сергей Астахов (@SAstahov) 4 октября 2016 г.