Сборная России вылетела в Краснодар

Сборная России прибыла в московский аэропорт Шереметьево, откуда отправилась в Краснодар на товарищеский матч против команды Коста-Рики. Игра состоится 9 октября. Это будет первый матч на новой арене "Краснодара".

В составе нашей национальной команды не будет вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева – ему предстоит пройти обследование в Германии по поводу травмы колена, полученной несколько лет назад. Армейца заменит голкипер "Анжи" Александр Беленов.