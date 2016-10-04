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Сборная России вылетела в Краснодар

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Сборная России прибыла в московский аэропорт Шереметьево, откуда отправилась в Краснодар на товарищеский матч против команды Коста-Рики. Игра состоится 9 октября. Это будет первый матч на новой арене "Краснодара".

В составе нашей национальной команды не будет вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева – ему предстоит пройти обследование в Германии по поводу травмы колена, полученной несколько лет назад. Армейца заменит голкипер "Анжи" Александр Беленов.

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Кто должен заменить Акинфеева в "старте" сборной России в матче с Коста-Рикой?
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Материалы сюжета: Россия - Коста-Рика в Краснодаре

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