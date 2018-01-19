Сборная России, РФПЛ и УЕФА желают Джикии здоровья

Официальные твиттеры сборной России, РФПЛ и УЕФА пожелали здоровья защитнику "Спартака" Георгию Джикии. Игрок получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1) и рискует пропустить чемпионат мира-2018.
18 января 2018 г.
#ВыздоравливайГеоргий!– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 18 января 2018 г.
У Георгия Джикии, получившего в сегодняшнем спарринге повреждение, диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Защитнику потребуется операция. pic.twitter.com/wSXmbXdrq0
Защитник @fcsm_official и @TeamRussia Георгий Джикия получил травму в товарищеском матче с "Шанхай СИПГ" на сборе в Дубае. У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава, и ему потребуется операция. Здоровья! 🙏#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/eN7gUC5xSy– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 18 января 2018 г.