Сборная России, РФПЛ и УЕФА желают Джикии здоровья

Защитник @fcsm_official и @TeamRussia Георгий Джикия получил травму в товарищеском матче с "Шанхай СИПГ" на сборе в Дубае. У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава, и ему потребуется операция. Здоровья! 🙏#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/eN7gUC5xSy