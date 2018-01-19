05:12 | Футбол — РФПЛ

Сборная России, РФПЛ и УЕФА желают Джикии здоровья


Официальные твиттеры сборной России, РФПЛ и УЕФА пожелали здоровья защитнику "Спартака"  Георгию Джикии. Игрок получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1) и рискует пропустить чемпионат мира-2018.

 

 

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