Сборная России пожелала здоровья Смолову

Сборная России пожелала здоровья нападающему "Локомотива" Федору Смолову. Вчера стало известно, что 28-летний форвард получил серьезную травму плеча в матче 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против "Балтики" (3:2 д.в.).

- Федор Смолов, скорее возвращайся в строй после травмы! - сообщается в официальном Твиттере национальной команды.

Федор Смолов, скорее возвращайся в строй после травмы! 💪 pic.twitter.com/QsWAQiJWza – Сборная России (@TeamRussia) 28 сентября 2018 г.

Смолов перешел в "Локомотив" 9 августа 2018 года. Он провел 6 матчей за железнодорожников в РПЛ и забил 2 гола.

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