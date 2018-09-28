16:39 | Футбол — РПЛ

Сборная России пожелала здоровья Смолову

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Сборная России пожелала здоровья нападающему "Локомотива"  Федору Смолову. Вчера стало известно, что 28-летний форвард получил серьезную травму плеча в матче 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против "Балтики" (3:2 д.в.). 

Федор Смолов, скорее возвращайся в строй после травмы! - сообщается в официальном Твиттере национальной команды.

 

Смолов перешел в "Локомотив" 9 августа 2018 года. Он провел 6 матчей за железнодорожников в РПЛ и забил 2 гола.

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