Сборная России поздравила Тарасова со свадьбой

Сборная России в Твиттере поздравила со свадьбой полузащитника национальной команды и "Локомотива" Дмитрия Тарасова. Во вторник, 9 января, 30-летний хавбек женился в третий раз, его супругой стала модель Анастасия Костенко.

Ранее Тарасов был женат на Оксане Осинкиной (2009-2011) и Ольге Бузовой (2012-2016).