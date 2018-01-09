Сборная России поздравила Тарасова со свадьбой

Сборная России в Твиттере поздравила со свадьбой полузащитника национальной команды и "Локомотива" Дмитрия Тарасова. Во вторник, 9 января, 30-летний хавбек женился в третий раз, его супругой стала модель Анастасия Костенко.
Ранее Тарасов был женат на Оксане Осинкиной (2009-2011) и Ольге Бузовой (2012-2016).
Поздравляем полузащитника @TeamRussia Дмитрия Тарасова с женитьбой! Ура! 💍💞💑 pic.twitter.com/b3MrbC2kJH– Сборная России (@TeamRussia) 9 января 2018 г.
Serenky25
Кокорин со стволами был?
19:22 9 января
vosovetz731
Что футболисты, что модели - третий сорт.
19:19 9 января
SIZ170
.... теперь он не Бузов))))
18:23 9 января