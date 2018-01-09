18:08 9 января | Футбол — РФПЛ

Сборная России поздравила Тарасова со свадьбой

3

Сборная России в Твиттере поздравила со свадьбой полузащитника национальной команды и "Локомотива" Дмитрия Тарасова. Во вторник, 9 января, 30-летний хавбек женился в третий раз, его супругой стала модель Анастасия Костенко.

Ранее Тарасов был женат на Оксане Осинкиной (2009-2011) и Ольге Бузовой (2012-2016).

3
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Serenky25

Кокорин со стволами был?

19:22 9 января

vosovetz731

Что футболисты, что модели - третий сорт.

19:19 9 января

SIZ170

.... теперь он не Бузов))))

18:23 9 января