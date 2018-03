Желаем экс-игроку сборной России Вадиму Евсееву @vadimevseev16 удачи на посту и.о. главного тренера пермского "Амкара" @fc_amkar, а заодно вспомним его легендарный победный гол в ворота сборной Уэльса👍 ⠀ #СборнаяРоссии #Ретро #Евсеев #ВместеМыКоманда

