Сборная России - Никите Чернову: "Будь аккуратнее"

Сборная России в Твиттере опубликовала фотографию защитника ЦСКА Никиты Чернова. На коллаже игрок обороны изображен с с перебинтованной головой в 2015, 2017 и 2018 годах.

Накануне, 18 августа, Чернов в первом тайме матча 4-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (3:0) получил рассечение - медикам пришлось оказать ему помощь. Ранее он получал аналогичные повреждения в играх за основную сборную России а также "молодежку".

"Дорогой наш Никита Чернов, мы в очередной раз просим тебя быть поаккуратней!", - говорится в подписи к фотографии.