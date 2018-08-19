12:06 | Футбол — РПЛ

Сборная России - Никите Чернову: "Будь аккуратнее"

Никита ЧЕРНОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Никита ЧЕРНОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Сборная России в Твиттере опубликовала фотографию защитника ЦСКА Никиты Чернова. На коллаже игрок обороны изображен с с перебинтованной головой в 2015, 2017 и 2018 годах.

Накануне, 18 августа, Чернов в первом тайме матча 4-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (3:0) получил рассечение - медикам пришлось оказать ему помощь. Ранее он получал аналогичные повреждения в играх за основную сборную России а также "молодежку".

"Дорогой наш Никита Чернов, мы в очередной раз просим тебя быть поаккуратней!", - говорится в подписи к фотографии.

ЦСКА - Арсенал Т
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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