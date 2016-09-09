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Саввиди принимал участие в назначении Бердыева вице-президентом - тренером "Ростова"

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Курбан БЕРДЫЕВ расширил свои полномочия.Бердыев как Венгер. Новый формат "Ростова"

Председатель совета директоров компании "Группа Агроком" Иван Саввиди принимал участие в назначении бывшего главного тренера "Ростова" Курбана Бердыева на пост вице-президента - тренера команды. Ранее Бердыев в интервью "СЭ" сообщил, что Саввиди после их последней встречи для него больше не существует.

– "Группа Агроком" в курсе всего происходящего, всех процессов, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы компании. – Мы в том числе участвовали в принятии решения, о котором сегодня было объявлено. Все решения, которые были приняты на заседании совета директоров "Группы Агроком", пока будут осуществляться, как и планировалось.

Также в компании рассказали, что "Агроком" продолжит финансирование клуба.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3609366

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